Turkey’s Yanki Erel wins boys' doubles title – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Turkey’s Yanki Erel wins boys' doubles title

    Turkey’s Yanki Erel wins boys' doubles title

    Yanki Erel shares title with Finnish partner , beating rivals 2-0

    Turkey's Yanki Erel and his Finnish partner won the boys' doubles junior in Wimbledon Tennis Championship held in Britain.

    Erel and Virtanen played against Colombian Nicolas Mejia and Czech Ondrej Styler during the finals in London on Sunday.

    In the 1-hour-26 minute-competition, they defeated their rivals 2-0.

    The victory made Yanki Erel the first Turkish male tennis player, who became the Grand Slam champion in juniors category.

    Meanwhile, in men's singles final, Serbian became champion after defeating his South African rival Kevin Anderson 3-0.

    1. 16.7.2018 10:05
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