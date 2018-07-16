Turkey’s Yanki Erel wins boys' doubles title
Yanki Erel shares title with Finnish partner Otto Virtanen, beating rivals 2-0
Turkey's Yanki Erel and his Finnish partner Otto Virtanen won the boys' doubles junior in Wimbledon Tennis Championship held in Britain.
Erel and Virtanen played against Colombian Nicolas Mejia and Czech Ondrej Styler during the finals in London on Sunday.
In the 1-hour-26 minute-competition, they defeated their rivals 2-0.
The victory made Yanki Erel the first Turkish male tennis player, who became the Grand Slam champion in juniors category.
Meanwhile, in men's singles final, Serbian Novak Djokovic became champion after defeating his South African rival Kevin Anderson 3-0.
- 16.7.2018 10:05
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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