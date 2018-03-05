Galatasaray crush bottom-placed Karabukspor 7-0
Turkish Super Lig 24th week match sees league leaders cruise to victory against last-placed team
The league leaders Galatasaray defeated bottom-placed Karabukspor 7-0 on Saturday evening in Turkish Super Lig's 24th week match.
French striker Bafetimbi Gomis scored four goals, Garry Rodrigues added one and another own goal from Karabukspor in the first half cemented an insurmountable lead for the last-placed club with 6-0.
The second half did not see a lot of action, but Galatasaray scored another goal, this time by Sinan Gumus as the league leaders increased its points total to 50.
On Saturday afternoon, Medipol Basaksehir defeated Goztepe 2-0, also increased to 50 points and continue to closely follow Galatasaray.
- 05 March 2018, Monday
- Modified: 09:55
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'Fener olsa yapardı'
Toplam 3
Yorum
GS TARAFTARI PARALARI NERELERDE YEDİNİZ , HARCADINIZ KİMLERİN CEPLERİ DOLDU ACABA..GS DAHA BÜYÜK HEDEFLERE GİTMELİYKEN NASIL BATTI BAŞKAN ANLAT BAKALIM!
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Kadıköy'de tepki çeken hareket
Toplam 7
Yorum
ferit hadi ordan ortalık karıştırma
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 54
Yorum
knnbjk yav Allah aşkına bu fenerin sahada futbolcuları, kulubede hocaları, trübünde başkanları kavga eder. bunların işi futbolmu yoksa kavgamı.
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