 Galatasaray sacks Croatian manager Igor Tudor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Galatasaray sacks Croatian manager Igor Tudor

    Galatasaray sacks Croatian manager Igor Tudor

    New manager will be announced on Jan. 20, 2018

    Istanbul's Galatasaray sacked its Croatian manager Igor Tudor, the football club announced on Monday.

    "At a board meeting on Dec.18, the company decided in a unanimous vote to dismiss our manager Igor Tudor and his technical team," Galatasaray's statement said.

    A decision for a new manager will be made on Jan. 20, 2018, the statement added.

    Galatasaray chairman Dursun Ozbek will hold a press conference on Tuesday.

    Tudor was hired as manager in February.

    1. 20 December 2017, Wednesday
    2. Modified: 09:09
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