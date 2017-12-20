Galatasaray sacks Croatian manager Igor Tudor
New manager will be announced on Jan. 20, 2018
Istanbul's Galatasaray sacked its Croatian manager Igor Tudor, the football club announced on Monday.
"At a board meeting on Dec.18, the company decided in a unanimous vote to dismiss our manager Igor Tudor and his technical team," Galatasaray's statement said.
A decision for a new manager will be made on Jan. 20, 2018, the statement added.
Galatasaray chairman Dursun Ozbek will hold a press conference on Tuesday.
Tudor was hired as manager in February.
- 20 December 2017, Wednesday
- Modified: 09:09
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Malatya, Gümüş’ü istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Kiralık verin oynasın ardanın manisaspora gitmesini hatırlatıyor bana...
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 6
Yorum
emre fatıh terim gelecek galatasaray şampiyon olacak
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 10
Yorum
wolverine82 yazık oldu tudor abu saatten sonra gs hayatta toparlanamaz şampiyonluk için başakşehir ile yine yarış halinde olururz artık
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