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'deki rakiplerimizden son hazırlık maçında 'yı farklı yendi

A Grubu'ndaki rakiplerimizden , turnuva öncesi son hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan İtalya, organizasyona hazır olduğunu gösterdi.

Football Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 00:19
EURO 2020'deki rakiplerimizden İtalya son hazırlık maçında Çekya'yı farklı yendi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () ile aynı grupta mücadele edecek Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında ile karşılaştı.

kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 23. dakikada ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ile İtalya, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 66. dakikasında İtalya, ile skoru 3-0'a getirirken, 73. dakikada farkı 4'e çıkardı: 4-0. İtalya, Çekya'yı 4-0 yenerek, turnuvaya hazır olduğu görüntüsünü verdi.

İtalya, 'nda Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında 'da Türkiye ile karşılaşacak.

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