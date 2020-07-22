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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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part ways with defender

Galatasaray part ways with Brazilian defender Mariano

defender Ferreira Filho leaves Turkish football club , the announced on Wednesday.

said goodbye to his teammates and the technical team after his last training session, Istanbul side said on Twitter.

"Thanks for your efforts. Good luck, Mariano!" added.

The 34-year-old joined the club from Spain's in 2017 and has scored two goals and 16 assists in 105 games.

Mariona helped the win two Lig titles, one Turkish trophy and one Turkish Super Cup title.

He also clinched Europa League trophy with Sevilla in 2016.


  1. 22.07.2020
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