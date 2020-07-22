Galatasaray part ways with Brazilian defender Mariano
Brazilian defender Mariano Ferreira Filho leaves Turkish football club Galatasaray, the Lions announced on Wednesday.
Mariano said goodbye to his teammates and the technical team after his last training session, Istanbul side said on Twitter.
"Thanks for your efforts. Good luck, Mariano!" Galatasaray added.
The 34-year-old joined the club from Spain's Sevilla in 2017 and has scored two goals and 16 assists in 105 games.
Mariona helped the Lions win two Turkish Super Lig titles, one Turkish Cup trophy and one Turkish Super Cup title.
He also clinched Europa League trophy with Sevilla in 2016.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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