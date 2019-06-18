Turkish national women's team draws Moldova in friendly - Son dakika Football haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Turkish national women's team draws in friendly

Turkish national women's team draws Moldova in friendly

Sides managed not to get on scoreboard in .

's Women's National Team played to a scoreless draw Monday against in their second friendly match.

Neither team managed a goal in the match in , Moldova.

Turkey beat Moldova 2-0 in their first friendly Friday.

  1. 18.06.2019
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