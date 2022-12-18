Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa'nın kozu Kylian Mbappe

Fransa'nın kozu Kylian Mbappe

Fransa Milli Takımı'nın dev maçtaki en önemli kozu Kylian Mbappe olacak. Fransız yıldız oyuncu, henüz 23 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünya futboluna damgasını vurdu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 13:24
Fransa'nın kozu Kylian Mbappe

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Fransa 2018'in ardından ikinci kez üst üste turnuvayı kazanmak istiyor. Arjantin ise 2014'te yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atmak istiyor.

Fransa Milli Takımı'nın dev maçtaki en önemli kozu Kylian Mbappe olacak.

Fransız yıldız oyuncu, henüz 23 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünya futboluna damgasını vurdu.

19 YAŞINDA KAZANDI

19 yaşında 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Mbappe, Pele'den sonra bir final maçında gol atmayı başaran en genç oyuncu olmayı da başarmıştı.

2018 Rusya'da 'En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nün de sahibi olan Mbappe, turnuvada attığı 4 golle Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşı Antoine Griezmann ile aynı sayıya ulaşmıştı.

GOLCÜLÜĞÜYLE DAMGA VURDU

Dünyanın en pahalı oyuncularından biri olan Paris Saint-Germainli yıldız, 23 yaşında 61 kez formasını giydiği Fransa'nın tarihinde en çok gol atan 7. oyuncu durumunda.

Kulüp kariyerinde 309 maçta 221 gol atan Mbappe, efsane futbolcular Pele, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin izinden gidiyor.

EN GOLCÜ OLMASI KESİN GİBİ

Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nda da 5 gol ve 2 asistle oynadı. Fransız süper yıldız, toplamda attığı 9 golle tüm zamanların en golcüsü Miroslav Klose'ye de 7 gol kadar yaklaştı.

23 yaşındaki hücumcunun, kariyeri bitmeden burada da zirveyi elde etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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