Arjantin 3-3 Fransa| Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan final mücadelesinde devam etti.
Arjantin ile Fransa dev maçta karşı karşıya geldi.
90 dakikası 2-2 biten karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmalarda 2 takım da 1'er gol buldu.
Arjantin'de Di Maria ile 1'i penaltıdan olmak üzeren 2 golü Messi kaydetti.
Fransa'da ise Mbappe 3 golle sahneye çıkan isim oldu.
Penaltılara giden maçı Arjantin kazandı.
MAÇIN GOLLERİ;
GOOOLL! | MESSI FİNALDE AÇILIŞI YAPTI! ARJANTİN ÖNE GEÇTİ! 🔟⚽️#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/idO5TDJg8o— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022
GOOOLL! | ANGEL DI MARIA!! ARJANTİN MÜTHİŞ PASLARLA GELDİ! FİNALDE FARK 2'YE ÇIKTI! 😱⚽️#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/Cla5ZoW2cB— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022
GOOOLL! | KYLIAN MBAPPE FARKI 1'E İNDİRDİ! FRANSA YENİDEN UMUTLANDI! ⚽️#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/k7rWzObOoc— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022
GOOOLL! | MBAPPE DURDU DURDU, BİRDEN SAHNEYE ÇIKTI! FRANSA GERİ DÖNDÜ!! MÜTHİŞ VURUŞ! ⚽️#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/7xJQtSmgYB— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022
GOOOLL! | LIONEL MESSI!! YİNE ÇIKTI SAHNEYE! ARJANTİN KUPAYA ÇOK YAKIN!! 🐐⚽️#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/lj0ulI0KsD— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022
GOOOLL! | MBAPPE YİNE ATTI!! DÜELLO SÜRÜYOR!! FİNALDE HAT-TRICK GELDİ!! 🤯⚽️#FRA | #Qatar2022 pic.twitter.com/YQiO7TCRz0— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022