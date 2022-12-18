Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin 3-3 Fransa| Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Arjantin 3-3 Fransa| Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin Fransa ile karşı karşıya geldi. Tangocular öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve 3-3'lük skorla maç penaltı atışlarına gitti. Seri penaltı atışları sonrası Arjantin 2022 Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 20:55 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 20:58
Arjantin 3-3 Fransa| Penaltılar: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET) |

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan final mücadelesinde devam etti.

Arjantin ile Fransa dev maçta karşı karşıya geldi.

90 dakikası 2-2 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 2 takım da 1'er gol buldu.

Arjantin'de Di Maria ile 1'i penaltıdan olmak üzeren 2 golü Messi kaydetti.

Fransa'da ise Mbappe 3 golle sahneye çıkan isim oldu.

Penaltılara giden maçı Arjantin kazandı.

MAÇIN GOLLERİ;

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