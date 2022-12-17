FIFA’dan yeni Dünya Kupası!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kulüpler için Dünya Kupası formatında yeni turnuva düzenleneceğini duyurdu. Infantino yaptığı açıklamada turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi. Mart ayında yapılması planlanan turnuvanın, 4 yılda bir düzenlenmesi üzerinde duruluyor.
FIFABaşkanı Gianni Infantino, kulüpler için Dünya Kupası formatında yeni turnuva düzenleneceğini duyurdu. Infantino yaptığı açıklamada turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi. Mart ayında yapılması planlanan turnuvanın, 4 yılda bir düzenlenmesi üzerinde duruluyor.