Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin Fransa finali öncesi Deschamps konuştu: Festival gibi bir atmosfer olacak

Arjantin Fransa finali öncesi Deschamps konuştu: Festival gibi bir atmosfer olacak

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde oynanacak Arjantin - Fransa maçı öncesi, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve Kaleci Hugo Lloris basın toplantısında konuştu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:32
Arjantin Fransa finali öncesi Deschamps konuştu: Festival gibi bir atmosfer olacak

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Arjantin ile muhteşem bir atmosferde final oynayacaklarını ve maçın sonunda bir takımın formasına üçüncü yıldızı ekleyeceğini söyledi.

Deschamps, 2022 Dünya Kupası'nda Pazar günü Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Fransız teknik adam, virüs nedeniyle hasta olan futbolcuların Pazar günü oynanacak finale yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili sorular üzerine, "Kamptan erken ayrıldım. Oyuncuların hepsi uyuyordu. Bu yüzden son bilgileri bilmiyorum. Bu zorlukla karşılaşmamayı tercih ederdik ama sağlık ekibimizle beraber elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

Finalde tribünlerde daha fazla Arjantinli taraftar olmasının kendilerini olumsuz etkilemeyeceğini savunan 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Festival gibi bir atmosfer olacak, çok tutkulu taraftarları var. Takımlarını beklediğiniz gibi destekliyorlar. Ama rakiplerimiz Pazar günü tribünde değil sahada olacak ve maçın sonunda sadece bir tarafın formasına üçüncü yıldız eklenecek." ifadelerini kullandı.

Deschamps, final sonrasında kariyerinin nasıl devam edeceğiyle ilgili soruya, "Bu kadar uzun süre Fransa'yı çalıştırmak harika bir fırsattı. Ancak daha önemli olan şey milli takım ve Pazar günü buna odaklanacağız. Benim geleceğim Pazar günü oynanacak sonuca bağlı olmayacak." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, dört yıl önce de son 16 turunda Arjantin ile Dünya Kupası'nda karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine, "Aynı takım değiller. Dizilişleri farklı, oyun anlayışları farklı. Arjantin'i analiz eden bir ekibimiz var. Fas maçına bakarsanız 5 futbolcuyla savunma yaparak başladılar. Bu maçta da farklı senaryolara hazırlıklı olmalıyız." yorumunu yaptı.

Deschamps, Fransız oyuncular Karim Benzema ve Lucas Hernandez'in final maçını izlemeye gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu, "Burada olmayan oyuncular hakkında konuşmanın adil olduğunu düşünmüyorum. Maçı izlemeye kimin geleceğine karar vermek bana düşmez. Ben takıma ve sonuca odaklanırım." şeklinde yanıtladı.

Lloris: "Oyun planımıza sadık kalacağız"

Kaleci Hugo Lloris ise Pazar günü finalde iki büyük futbol ülkesinin karşılaşacağını belirterek, "Oyun planımıza sadık kalacağız. Fransızların arkamızda olduğunu biliyoruz ve gerisi önemli değil. Messi'nin futbol tarihinde ne olduğunu biliyoruz ama bu, Fransa ve Arjantin arasında bir maç." şeklinde görüş belirtti.

Lloris, Dünya Kupası'nı iki kez kaldıran ilk kaptan olma olasılığıyla ilgili, "Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz. Zor bir maç olacak ama her türlü senaryoya hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Takımdaki hasta futbolcular hakkında yeni bir bilgiye sahip olmadığını aktaran Lloris, "Bu sabah kimseyi görmedim. Eminim bir sonraki antrenmana kadar iyi haberler alacağız. Virüse gelirsek, böyle şeylere karşı her zaman hazırlıklı olamıyorsunuz. Fakat finale odaklanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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