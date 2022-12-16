Messi mi? Mbappe mi?

Messi-Mbappe karşılaştırması da manşetleri süslemeye başladı. Arjantin'de ülkenin kahramanı olan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı. 35 yaşındaki süper star, forma giydiği son Dünya Kupası'nda şampiyon apoletini takmayı çok istiyor. Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Tangocular, 1930 ve 1978'de karşılaştığı Fransa'yı 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenmişti. 2018 Dünya Kupası'nda ise Fransa son 16 turunda karşılaştığı Arjantin'i evine göndermişti.

Horozlar, 2018'de Kylian Mbappe'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Arjantin'i 4-3 mağlup etmişti. Arjantin-Fransa finali, PSG'den takım arkadaşı ve ülkelerinin en önemli yıldızları Messi ile Mbappe'nin kapışmasına sahne olacak. Henüz 23 yaşındaki Mbappe kariyerinin 2. Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele verecek. Aynı zamanda idolü olan Portekizli Ronaldo'nun en büyük rakibi olan Messi'ye bu tarihi zaferi yaşatmamak için de mücadele edecek.