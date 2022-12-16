Haberler Dünya Kupası 2022 Messi mi? Mbappe mi?

Messi mi? Mbappe mi?

Bir tarafta Arjantin’le koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaşan Messi, diğer yanda üst üste 2. kez dev kupayı kazanıp tarihe geçmek isteyen Mbappe.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Messi mi? Mbappe mi?

Messi-Mbappe karşılaştırması da manşetleri süslemeye başladı. Arjantin'de ülkenin kahramanı olan Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı. 35 yaşındaki süper star, forma giydiği son Dünya Kupası'nda şampiyon apoletini takmayı çok istiyor. Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Tangocular, 1930 ve 1978'de karşılaştığı Fransa'yı 1-0 ve 2-1'lik skorlarla yenmişti. 2018 Dünya Kupası'nda ise Fransa son 16 turunda karşılaştığı Arjantin'i evine göndermişti.

Horozlar, 2018'de Kylian Mbappe'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Arjantin'i 4-3 mağlup etmişti. Arjantin-Fransa finali, PSG'den takım arkadaşı ve ülkelerinin en önemli yıldızları Messi ile Mbappe'nin kapışmasına sahne olacak. Henüz 23 yaşındaki Mbappe kariyerinin 2. Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele verecek. Aynı zamanda idolü olan Portekizli Ronaldo'nun en büyük rakibi olan Messi'ye bu tarihi zaferi yaşatmamak için de mücadele edecek.

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya'yı görenlerin nutku tutuldu! Ufuk Kaplan’ı bir de şimdi görün!
Oğuzhan Koç 3 milyon TL'ye tadilat yaptırmışı! Demet Özdemir paylaşımıyla yeni evini ilk kez gösterdi
O kulüp Van Aanholt'u listeye ekledi!
Josef için açıklama! Beşiktaş'ta devam edecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Final maçı Marciniak’ın
Messi bizi korkutmuyor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Turkuvaz Medya'da dev buluşma Turkuvaz Medya'da dev buluşma 06:55
Vakıfbank yarıladı Vakıfbank yarıladı 01:27
Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! Trabzonspor'da Hamsik yerine o gelecek! 01:19
G.Saray'a Depay'dan flaş haber! G.Saray'a Depay'dan flaş haber! 23:58
Kanarya'ya Alman stoper! Görüşmeler sıklaştırıldı Kanarya'ya Alman stoper! Görüşmeler sıklaştırıldı 23:58
Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var Şenol Güneş: Gücümüz de umudumuz da var 23:58
Daha Eski
FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! FIFA gelirleri belli oldu! Hatayspor Fenerbahçe'yi geçti! 23:57
Süper Lig devine dünya yıldızı bek! Süper Lig devine dünya yıldızı bek! 23:57
Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! Beşiktaş hazırlık maçında gol oldu yağdı! 23:57
G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... G.Saray'ın geleceği onlara emanet! Okan Buruk... 23:56
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 23:56
F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum 23:56