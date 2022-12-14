Fatih Terim ve Sneijder Fransa Fas maçını beraber izledi!

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas'ın finali hedefi gerçekleşmedi.



Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa'ya finali getiren golleri 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani attı.

Fransa, 18 Aralık'ta Lusail Stadı'nda oynanacak final maçında Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele edecek.

FATİH TERİM VE SNEIJDER TRİBÜNDE

Teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, ve eski Galatasaraylı oyuncu Sneijder, Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

Al Bayt Stadı'ndaki maçı 68 bin 294 taraftarın izlediği açıklandı.