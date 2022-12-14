Haberler Dünya Kupası 2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ - KATAR 2022 | Dünya Kupası final maçı ne zaman? Final ve üçüncülük maçı tarihleri!

DÜNYA KUPASI FİNALİ - KATAR 2022 | Dünya Kupası final maçı ne zaman? Final ve üçüncülük maçı tarihleri!

Katar 2022 Dünya Kupası final maçı için heyecan dorukta! Yarı finalde Arjantin - Hırvatistan, Fransa ve Fas'ın karşılaştığı kupada ilk finalist belli oldu. Arjantin, Hırvatistan'ı yenerek adını finale yazdırdı. Fransa ve Fas ise 14 Aralık'ta kozlarını paylaşacak ve 2. finalist belli olacak. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman? Final ve üçüncülük maçı tarihleri ne? Dünya Kupası fikstürü...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 12:50
DÜNYA KUPASI FİNALİ - KATAR 2022 | Dünya Kupası final maçı ne zaman? Final ve üçüncülük maçı tarihleri!

Katar'da düzenlenen ve tüm dünyada merakla takip edilen Dünya Kupası, muhteşem maçlara, sürpriz sonuçlara, duygusal anlara ve tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu. Grup aşamalarında Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Polonya, Arjantin, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Hırvatistan, Fas, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Gana grubu 1. ve 2. sırada tamamladı. Çeyrek final turuna ise Hollanda, İngiltere, Arjantin, Fransa, Hırvatistan, Fas, Brezilya, Portekiz yükseldi. Turnuvada yarı final turunda ise Hırvatistan, Arjantin, Fransa ve Fas yer aldı. Turnuvanın favori ekiplerinden Almanya, Belçika, Uruguay, İspanya, Brezilya gibi ülkeler ise turnuva dışında kaldı. Final yoluna kadar olan süreç ise merakla bekleniyor. Dünya Kupası fikstürü araştırılıyor. Peki, Katar 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak?

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DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü oyananacak.

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI

Dünya Kupası'na Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Lionel Messi damga vurdu. PSG'de beraber forma giyen iki yıldız 5'er gol ile gol krallığını paylaşıyor. Julian Alvarez ve Oliver Giroud 4 gol kaydederken, Alvaro Morata, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Enner Valencia, Gonçalo Ramos, Marcus Rashford ve Richalison 3 gol ile listeye adını yazdırdı.

DÜNYA KUPASI ASİST KRALLIĞI

Asist krallığında ise Antoine Griezmann, Bruno Fernandes, Harry Kane, Lionel Messi 3 asist ile zirveyi paylaşıyor.

MAÇLAR NEREDEN İZLENECEK?

TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA KUPASI'NA HANGİ FUTBOLCULAR KATILDI?

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda) Romain Saiss (Fas), Kevin Nkoudou (Kamerun)

FENERBAHÇE

Enner Valencia (Ekvador) Michy Batshuayi (Belçika)

GALATASARAY

Victor Nelsson (Danimarka), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Fernando Muslera, Lucas Toreira (Uruguay)

TRABZONSPOR

Jens Stryger Larsen (Danimarka), Maxi Gomez (Uruguay)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal)

KAYSERİSPOR

Majid Hosseini (İran), Ali Karimi (İran), Bernard Mensah (Gana)

ANTALYASPOR

Haji Wright (ABD)

KONYASPOR

Francisco Calvo (Kosta Rika)

HATAYSPOR

Samuel Adekugbe (Hatayspor)

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