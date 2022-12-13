Ricardo Quaresma paylaştı Beşiktaşlılar heyecanlandı! "Yeni imza..."

Geçtiğimiz günlerde sahalara geri döneceğini ve bazı tekliflerin geldiğini duyuran Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ricardo Quaresma'nın paylaşımındaki Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

RICARDO QUARESMA, GERİ DÖNECEĞİNİ AÇIKLADI

Son olarak Guimaraes'te forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönmek için hazırlıklarını yaptığını ve bazı teklifler aldığını açıklayarak taraftarları heyecanlandırmıştı.

TÜRKİYE PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Ricardo Quaresma'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Portekizli yıldız paylaşımında "Yeni imza" ifadesine yer verirken Türkiye bayrağı kullandı. Bu paylaşım akıllarda "Acaba Ricardo Quaresma, Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu uyandırdı.

RICARDO QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ricardo Quaresma, bir dönem formasını giydiği ve taraftarların sevgilisi olduğu Beşiktaş formasını 227 kez terletti ve toplam 16943 dakika süre aldı. 39 yaşındaki tecrübeli yıldız, 38 gol ve 78 asistle skora etki etmişti. Portekizli, siyah-beyazlılarla 2 lig 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Portekizli yıldız, ayrıca bir dönem de Kasımpaşa forması giymişti.



İşte o paylaşım:



