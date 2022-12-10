İngiltere Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.



İNGİLTERE - FRANSA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

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ABD, İran, Galler'in yer aldığı B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere zorlu maçı kazanarak yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Fransa ise Tunus, Danimarka ve Avustralya'nın mücadele ettiği D Grubu'nu lider bitirdi.

Horozlar, son 16 turunda Polonya'yı rahat geçerek Dünya Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

İngiltere - Fransa maçının galibi yarı finale yükselen Fas ile karşılacak.

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