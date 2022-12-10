Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

İngiltere Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşıyor. İngiltere - Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 23:00
İngiltere Fransa maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetiyor.


İNGİLTERE - FRANSA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

İNGİLTERE - FRANSA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ABD, İran, Galler'in yer aldığı B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere zorlu maçı kazanarak yarı finale yükselmek için sahaya çıkıyor.

Fransa ise Tunus, Danimarka ve Avustralya'nın mücadele ettiği D Grubu'nu lider bitirdi.

Horozlar, son 16 turunda Polonya'yı rahat geçerek Dünya Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

İngiltere - Fransa maçının galibi yarı finale yükselen Fas ile karşılacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
"İyi ki doğdun efsane!" İbrahim Kutluay'a çocukları İrem ve Ömer'den sürpriz kutlama! 10 numara pasta olmuş!
Boşanacağı iddia edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan'dan açıklama gibi paylaşım! Babası 'haysiyetin, utanman yok mu?' demişti
Cimbom A. Demirspor ile yenişemedi!
Yusuf Demir'den harika gol!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma!
Ronaldo gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
METEOROLOJİ VE AFAD'DAN İSTANBUL'A LODOS UYARISI | Pazar günü hava nasıl olacak? - İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu (11 Aralık Pazar)
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş'ten Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı! Güneş'ten Saiss'e tebrik ve geçmiş olsun mesajı! 22:49
Dursun Özbek'ten transfer sözleri! Dursun Özbek'ten transfer sözleri! 22:22
Selçuk İnan'dan sistem sözleri! "Klopp..." Selçuk İnan'dan sistem sözleri! "Klopp..." 22:03
Avcı'dan oyuncularına sert uyarı! Avcı'dan oyuncularına sert uyarı! 22:00
Cimbom A. Demirspor ile yenişemedi! Cimbom A. Demirspor ile yenişemedi! 21:54
Yusuf Demir'den harika gol! Yusuf Demir'den harika gol! 21:17
Daha Eski
Göztepe tek attı 3 aldı! Göztepe tek attı 3 aldı! 21:10
Karşıyaka Aliağa'yı devirdi! Karşıyaka Aliağa'yı devirdi! 20:13
Karşıyaka farklı kazandı Karşıyaka farklı kazandı 20:09
Mert Hakan'dan Jesus sözleri! "Büyük bir..." Mert Hakan'dan Jesus sözleri! "Büyük bir..." 20:08
Trabzonspor ile Kasımpaşa yenişemedi! Trabzonspor ile Kasımpaşa yenişemedi! 19:56
Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor Lincoln Henrique: Kazanmak bize özgüven veriyor 19:32