Haberler Dünya Kupası 2022 Portekizli Pepe attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Portekizli Pepe attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası heyecanı son 16 maçlarıyla tamamladı. Portekiz, zor geçmesi beklenen İsviçre maçını 6-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada Portekiz'in 2. golünü kaydeden 39 yaşındaki Pepe Dünya Kupası tarihine geçti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 11:11
Portekizli Pepe attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla mağlup ederken, takımın ikinci golünü kaydeden 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe, turnuva tarihinde eleme müsabakalarında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.


Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Bruno Fernandes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Pepe, kaleci Sommer'i geçti ve takımını 2-0 öne geçirdi. 39 yaşındaki defans oyuncusu attığı bu golle de tarihe geçti. Deneyimli futbolcu, Dünya Kupası tarihinde eleme maçlarında gol sevinci yaşayan en yaşlı futbolcu oldu.

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