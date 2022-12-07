Fas mucizesi

2022 Katar Dünya Kupası'nda dün sürpriz bir sonuç daha ortaya çıktı. Son 16 turu karşılaşmasında İspanya ile Fas karşı karşıya geldi ve turu geçen taraf Fas oldu... Education City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi. Afrika ülkesi, İspanya karşı özellikle uzatma dakikalarında önemli pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. Uzatmada da sonuç bozulmayınca maç penaltılara gitti. Fas rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmada 120 dakika forma giydi. Faslı taraftarlar son dakikalarını dua ederek izledikleri maç sonrası oyuncuların tribünlere çağırıp alkışladı.