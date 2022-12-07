Haberler Dünya Kupası 2022 Fas mucizesi

Fas mucizesi

Başa baş geçen maç uzatmalar dahil başladığı gibi bitti. Ardından penaltılara geçildi. Fas, Boğaları 3-0 yenip adını çeyrek finale yazdırdı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Fas mucizesi

2022 Katar Dünya Kupası'nda dün sürpriz bir sonuç daha ortaya çıktı. Son 16 turu karşılaşmasında İspanya ile Fas karşı karşıya geldi ve turu geçen taraf Fas oldu... Education City Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi. Afrika ülkesi, İspanya karşı özellikle uzatma dakikalarında önemli pozisyonlar yakaladı ama değerlendiremedi. Uzatmada da sonuç bozulmayınca maç penaltılara gitti. Fas rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmada 120 dakika forma giydi. Faslı taraftarlar son dakikalarını dua ederek izledikleri maç sonrası oyuncuların tribünlere çağırıp alkışladı.

DİĞER
Ünlü popçu Serdar Ortaç gönülleri fethetti! Olay yanıt: Kimseye maaşı sorulmaz Serdar abi
İşini 'sa'ğlama aldı! Nazlı Sabancı ile evlilik sözleşmesi yapan Hakan Sabancı, eşine tek kuruş vermeyecek
Transfer kapışması! Jesus istedi G.Saray talip oldu
Fenerbahçe Doğu'ya yöneldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri!
Son çeyrek finalist Portekiz!
Altında anlık son durum! Gram, çeyrek, yarım...
BQ1 NEDİR?
ChatGPT nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dostça düello Dostça düello 01:08
Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... Okan Buruk: Üzüldüğümüz bir sonuç ama... 00:29
G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! G.Saray evinde Villarreal'e yenildi! 00:29
Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! Oğuzhan Akgün'ün son durumu belli oldu! 00:29
G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! G.Saray'a Mohamed ve transfer müjdesi! 00:28
G.Saray yıldız isimle uzattı! G.Saray yıldız isimle uzattı! 00:28
Daha Eski
Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! Raul Albiol'dan F.Bahçe ve G.Saray yorumu! 00:28
EURO 2024'teki ilk 2 maçımızın tarihleri ve yerleri açıklandı! EURO 2024'teki ilk 2 maçımızın tarihleri ve yerleri açıklandı! 00:28
Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme 00:28
Vincent Aboubakar'dan transfer sözleri! Vincent Aboubakar'dan transfer sözleri! 00:28
Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." 00:28
Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! 00:28