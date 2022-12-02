Sırbistan İsviçre maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da Düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.



Sırbistan ilk maçında Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuş, 2. maçında Kamerun ile 3-3 berabere kalmıştı.

Turnuvaya Kamerun galibiyetiyle başlayan İsviçre ikinci maçında Brezilya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Gruptan çıkmak için iki takımda zorlu mücadeleyi kazanmak için sahaya çıkıyor.

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İLK 11'LER

Sırbistan: Vanja Milinković, Savić, Milenković, Veljković, Pavlović, Živković, Sergej Milinković-Savić, Lukić, Kostić, Tadić, Vlahović, Mitrović

İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodríguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo

SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan - İsviçre maçı saat 22.00'de başladı. Trt Spor'dan canlı yayınlanıyor.