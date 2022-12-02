2022 Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu. Grup aşamasını ilk 2 sırada bitiren Hollanda, Senegal, İngiltere, ABD, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Japonya, İspanya, Fas, Hırvatistan, Brezilya, İsviçre, Portekiz ve Güney Kore son 16'da mücadele edecek takımlar oldu.



Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda son16'ya kalan takımlar belirlendi. Son 16'ya, A grubundan Hollanda ve Senegal, B grubundan İngiltere ve ABD, C grubundan Arjantin ve Polonya, D grubundan Fransa ve Avustralya, E grubundan Japonya ve İspanya, F grubundan Fas ve Hırvatistan, G grubundan Brezilya ve İsviçre, H grubundan ise Portekiz ve Güney Kore kaldı.



Son 16 ve Son 16 sonuçlarına göre çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:



İŞTE SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER:

• Hollanda - ABD

• Arjantin - Avustralya

• Japonya - Hırvatistan

• Brezilya - Güney Kore

• İngiltere - Senegal

• Fransa - Polonya

• Fas - İspanya

• Portekiz - İsviçre

Grup aşamasında ise bazı önemli takımlar kupaya veda etti.

İŞTE TURNUVADAN ELENEN BÜYÜK TAKIMLAR:

• Almanya

• Danimarka

• Belçika

• Uruguay