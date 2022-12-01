HIRVATİSTAN BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hırvatistan - Belçika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Belçika maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Belçika maçı 1 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Belçika

Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi