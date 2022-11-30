Haberler Dünya Kupası 2022 Enner Valencia maç sonu yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı

Enner Valencia maç sonu yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı

Son dakika spor haberi: Ekvador, 2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Senegal'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia, basın mensupları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:15
Enner Valencia maç sonu yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda heyecan sona erdi ve Ekvador turnuvaya veda etti. Senegal ile karşılaşan Ekvador müsabakadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası'na çok iyi açılış yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia hem sahada hem de basın mensupları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçeli futbolcu, maç sonu açıklama yaparken de gözyaşlarını tutamadı.

Maçın ardından konuşan Enner Valencia, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.

Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı. Katar'a 2, Hollanda'ya 1 gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.

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