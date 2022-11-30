Enner Valencia maç sonu yıkıldı! Gözyaşlarını tutamadı

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda heyecan sona erdi ve Ekvador turnuvaya veda etti. Senegal ile karşılaşan Ekvador müsabakadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası'na çok iyi açılış yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia hem sahada hem de basın mensupları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçeli futbolcu, maç sonu açıklama yaparken de gözyaşlarını tutamadı.

Maçın ardından konuşan Enner Valencia, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.

Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı. Katar'a 2, Hollanda'ya 1 gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.