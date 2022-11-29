Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz Uruguay maçındaki gol tartışması sürüyor! Fernandes mi Ronaldo mu?

Portekiz Uruguay maçındaki gol tartışması sürüyor! Fernandes mi Ronaldo mu?

Katar'da devan eden 2022 Dünya Kupası heyecanı sürüyor. H grubunda yer alana Portekiz ikinci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Portekiz'i Uruguay karşısında öne geçiren gol tartışmalara yol açtı. Gol Ronaldo'ya mı, yoksa Fernandes'e mi ait?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:58 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:16
Portekiz Uruguay maçındaki gol tartışması sürüyor! Fernandes mi Ronaldo mu?

2022 Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. Portekiz H grubunda Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16'a adını yazdırdı. Karşılaşma sonrası atılan golün tartışması devam ediyor.

Portekiz'in 54. dakikada bulduğu gol ise tartışmalara neden oldu. Fernandes'in yaptığı ortaya yükselen Cristiano Ronaldo hamle yaparken meşin yuvarlark ağlarla buluştu.

FIFA önce golü Ronaldo'ya yazarken yaklaşık 10 dakika sonra gelen güncelleme ile golün adı Fernandes oldu. Bu gol sadece Portekiz'i öne geçiren değil ülke tarihi adına da Dünya Kupası için farklı bir kilometretaşı olacaktı. Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo (8 gol), ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını şimdilik kaçırdı.

Fernandes maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Topa kimin dokunduğunun önemli olduğuna inanmıyorum. Cristiano'nun topa dokunduğunu ve ona asist yaptığımı sanıyordum ama önemli olan tek şey pas atmış olmam." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası başlamadan önce, Ronaldo, Eusebio'nun Dünya Kupası rekorunu kırmak istediğini belirtmiş ve Portekiz'in ilk maçında gol atarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmuştu.

Portekiz'in golü kim attı tartışması sosyal medyada gündem oldu. West Ham oyuncusu Matthew Upson, BBC'de yayınında açıklamada bulundu: "Bunun Bruno Fernandes'in golü olduğunu düşünüyorum. Elimdeki tek kanıt, önümde görebildiğim tekrar video ve top yön değiştirmiyor." Gazeteci Piers Morgan ise golün Ronaldo'ya ait olduğunu aktardı.

El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a karşı attığı ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını göstermek için FIFA'ya bir kanıt sunacak.

Adidas, Dünya Kupası'nda kullanılan Adidas Al Rihla topunda bulunan sensör ve teknoloji sayesinde Cristiano Ronaldo'nun top ile hiçbir teması olmadığını doğruladı.

DİĞER
Burak Özçivit'in kız kardeşini gören söylemeden edemedi! Burçun Özçivit tam bir esmer güzeli!
SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinde Almancı Davut’un eşi Ulviye'ydi... Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı işte veda anları...
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avustralya - Danimarka maçı saat kaçta?
Tunus - Fransa maçı saat kaçta?
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Çatalca TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Esenler TOKİ kura çekilişi ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 15:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 15:31
Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" 15:21
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... 15:10
Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? 15:08
Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? 14:58
Daha Eski
Ferrari'de Mattia Binotto dönemi sona erdi Ferrari'de Mattia Binotto dönemi sona erdi 14:58
Büyükekşi'den Mehmet Çakır’a ziyaret Büyükekşi'den Mehmet Çakır’a ziyaret 14:40
Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? Trabzonspor - Crystal Palace maçı saat kaçta? 14:22
F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı F.Bahçe'ye Kore'den iki transfer! İmza atıldı 14:18
Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hull City maçı saat kaçta? 14:17
Fırtına'nın hazırlık maçları A Spor'da! Fırtına'nın hazırlık maçları A Spor'da! 13:33