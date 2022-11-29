Portekiz Uruguay maçındaki gol tartışması sürüyor! Fernandes mi Ronaldo mu?

2022 Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. Portekiz H grubunda Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16'a adını yazdırdı. Karşılaşma sonrası atılan golün tartışması devam ediyor.

Portekiz'in 54. dakikada bulduğu gol ise tartışmalara neden oldu. Fernandes'in yaptığı ortaya yükselen Cristiano Ronaldo hamle yaparken meşin yuvarlark ağlarla buluştu.

FIFA önce golü Ronaldo'ya yazarken yaklaşık 10 dakika sonra gelen güncelleme ile golün adı Fernandes oldu. Bu gol sadece Portekiz'i öne geçiren değil ülke tarihi adına da Dünya Kupası için farklı bir kilometretaşı olacaktı. Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo (8 gol), ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını şimdilik kaçırdı.

Fernandes maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Topa kimin dokunduğunun önemli olduğuna inanmıyorum. Cristiano'nun topa dokunduğunu ve ona asist yaptığımı sanıyordum ama önemli olan tek şey pas atmış olmam." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası başlamadan önce, Ronaldo, Eusebio'nun Dünya Kupası rekorunu kırmak istediğini belirtmiş ve Portekiz'in ilk maçında gol atarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olmuştu.

Portekiz'in golü kim attı tartışması sosyal medyada gündem oldu. West Ham oyuncusu Matthew Upson, BBC'de yayınında açıklamada bulundu: "Bunun Bruno Fernandes'in golü olduğunu düşünüyorum. Elimdeki tek kanıt, önümde görebildiğim tekrar video ve top yön değiştirmiyor." Gazeteci Piers Morgan ise golün Ronaldo'ya ait olduğunu aktardı.

El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay'a karşı attığı ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını göstermek için FIFA'ya bir kanıt sunacak.

Adidas, Dünya Kupası'nda kullanılan Adidas Al Rihla topunda bulunan sensör ve teknoloji sayesinde Cristiano Ronaldo'nun top ile hiçbir teması olmadığını doğruladı.