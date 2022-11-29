Galler İngiltere 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası B Grubu 3. ve son karşılaşmasında Galler ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele İngiltere'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Marcus Rashford (2) ve Phil Foden kaydetti.
Bu sonucun ardından İngiltere 3 maçta 7 puan topladı ve namağlup son 16'ya yükseldi. Galler ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLL! | MARCUS RASHFORD!! Mükemmel bir frikik golü! İngiltere aradığı golü buldu! ⚽🤯#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/yRZtNIA5D2— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022
⚽ İşte Phil Foden'ın golü 👇#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/N3zNN6SDvd— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022
GOOOLL! | Marcus Rashford durdurulamıyor! Çalımlarla ceza sahasına girdi ve farkı 3'e çıkardı! ⚽#ENG | #Qatar2022 pic.twitter.com/JQzUY58V4N— TRT Spor (@trtspor) November 29, 2022