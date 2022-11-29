Galler İngiltere 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası B Grubu 3. ve son karşılaşmasında Galler ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele İngiltere'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Marcus Rashford (2) ve Phil Foden kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere 3 maçta 7 puan topladı ve namağlup son 16'ya yükseldi. Galler ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ