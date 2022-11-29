Haberler Dünya Kupası 2022 Galler İngiltere 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galler İngiltere 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda oynanan 3. maçlarda İngiltere ile Galler kozlarını paylaştı. İngiltere kritik maçta rakibini 3-0'lık skorla yenmesini bildi. İngiltere bu sonuçla beraber Dünya Kupası'nda grubundan lider olarak çıktı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 23:55 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 00:08
Galler İngiltere 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

2022 Dünya Kupası B Grubu 3. ve son karşılaşmasında Galler ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadele İngiltere'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Marcus Rashford (2) ve Phil Foden kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere 3 maçta 7 puan topladı ve namağlup son 16'ya yükseldi. Galler ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun golü ortalığı karıştırdı! Tüm dünyayı ikiye bölen pozisyon için resmi başvuruda bulunacaklar…
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’e Seren Serengil'den sert tepki: “Terbiyesiz! Özür dile” Ezanla ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşiktaş'tan bol gollü prova!
Ekvador'u deviren Senegal son 16'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son 16 biletini ABD kaptı!
Ekvador'u deviren Senegal son 16'da!
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:49
Konyaspor'dan galibiyetli prova! Konyaspor'dan galibiyetli prova! 22:26
Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi 22:10
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 22:02
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Beşiktaş'tan bol gollü prova! 20:48
Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret 19:45
Daha Eski
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI 19:05
B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! 18:43
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI 18:38
Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor 18:21
Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! 18:14
G.Saray çalışmalarını sürdürdü G.Saray çalışmalarını sürdürdü 18:09