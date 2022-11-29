Düelloda zafer Gana'nın

H Grubu'nda Gana ile Güney Kore'nin nefes kesen mücadelesinde kazanan 3-2'lik skorla Afrika temsilcisi oldu. Gana, Salisu ve Kudus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Güney Kore'de Kyu-Sung Cho üst üste attığı iki golle eşitliği sağladı. 68'de bir kez daha sahne alan Kudus, takımına galibiyeti getiren isim oldu. 10 dakika uzayan ve Güney Kore'nin büyük baskı kurduğu maçta, hakem Anthony Taylor son korneri kullandırmadı. Güney Kore Teknik Direktörü Paulo Bento sonrasında itirazdan kırmızı kart gördü.