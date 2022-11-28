Zafer Hırvatistan’ın

F Grubu'nda Hırvatistan, kritik mücadelede Kanada'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Davies'in golüyle 1-0 öne geçen Kanada'ya 36'da Kramaric ile yanıt veren Hırvatlar, devre bitmeden 44'te Livaja ile bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti. Kramaric 70'te bir kez daha ağları havalandırdı. 90+4'te Marko Majer'in golü skoru belirledi: 4-1. Gruptaki ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kalan Hırvatlar 4 puanla averajla lider oldu. Hırvatistan gruptaki son maçını Belçika ile oynayacak.