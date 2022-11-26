Tunus Avustralya: 0-1 | MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. D grubu 2. hafta karşılaşmasında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Avustralya 1-0'lık skorla kazandı ve çok kritik bir 3 puan aldı.

Avustralya'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Duke kaydetti.

Bu sonucun ardından Avustralya puanını 3 yaptı. Tunus ise 1 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Tunus-Avustralya maçında gol atan Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig futbolcusu oldu.

Duke, Japonya 2. Lig ekiplerinden Fagiano Okayama'da forma giyiyor.