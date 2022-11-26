FRANSA DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Fransa - Danimarka maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fransa ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Danimarka maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FRANSA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Danimarka maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

FRANSA - DANİMARKA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fransa

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Danimarka

Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard

POLONYALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa liderliğe yükselirken, Danimarka ise Tunus ile golsüz berabere kaldı.