Fransa - Danimarka maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı son sürat devam ediyor.
Fransa ile Danimarka, D Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. Stadyum 974'te oynanan müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalıyor.
İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, Danimarka'yı devirip gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.
Tunus ile berebare kalan 1 puanlı Danimarka ise güçlü rakibi karşısında kazanıp son maçlar öncesi avantaj yakalamayı amaçlıyor.
Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
FRANSA - DANİMARKA MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Hojbjerg, Lindstrom, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius
FRANSA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fransa - Danimarka maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.