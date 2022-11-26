Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa - Danimarka maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Fransa - Danimarka maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Fransa ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fransa - Danimarka maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 18:54
Fransa - Danimarka maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları heyecanı son sürat devam ediyor.

Fransa ile Danimarka, D Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor. Stadyum 974'te oynanan müsabakada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalıyor.

İlk maçında Avustralya'yı 4-1 mağlup eden Fransa, Danimarka'yı devirip gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Tunus ile berebare kalan 1 puanlı Danimarka ise güçlü rakibi karşısında kazanıp son maçlar öncesi avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

FRANSA - DANİMARKA MAÇINDA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, T.Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Nelsson, Maehle, Christensen, Hojbjerg, Lindstrom, Eriksen, Kristensen, Damsgaard, Cornelius

FRANSA - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fransa - Danimarka maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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