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2022 DÜNYA KUPASI: Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'tan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için flaş sözler

Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, perşembe günü 3-2 kazandıkları Gana maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 16:27
2022 DÜNYA KUPASI: Portekiz teknik direktörü Fernando Santos'tan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için flaş sözler
Portekiz teknik direktörü Fernando Santos, Gana mücadelesini karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca maç sonu açıklamasında gollerin gecikmesine değinerek, "İyi oynamadığımız bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda mağlubiyeti kabul etmeyen bir ekip gördüm. Çok kapalı bir savunmayla karşı karşıyaydık. Kolay maç olmadı, sabırlı olmak gerekiyordu ve kazanmayı başardık" diye konuştu.

Gruptaki rakiplerinden Uruguay ile Güney Kore'nin berabere kalmasının kendilerini ilgilendirmediğini belirten Santos, "Bizim için önemli olan kendi maçlarımız. Biz ikinci maçımızda da kazanmak için sahada olacağız ve yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Fernando Santos ayrıca kendisine Cristiano Ronaldo'nun performansının sorulması üzerine, "Cristiano, Pele, Maradona, Messi gibi bir fenomen. 50 yıl sonra hala ondan bahsetmeye devam edeceğiz. 50 yıl önce birlikte oynadığım Eusebio gibi onu da konuşacağız." açıklamasını yaptı.
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