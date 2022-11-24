İsviçre-Kamerun: 1-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İsviçre Kamerun'u tek golle geçti

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. G grubunun ilk maçında Seferovic'li İsviçre, Afrika'nın güçlü takımlarından Kamerun ile karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı G Grubu mücadelesi, İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İsviçre'nin golü, 48. dakikada Embolo'dan geldi. Grubun diğer maçında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.
🏆⚽ | GOOLL! Harika paslaşmalar ve son vuruş Embolo'dan! Şimdi skor 1-0. pic.twitter.com/cJkVUPLW8M— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022