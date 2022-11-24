Haberler Dünya Kupası 2022 İsviçre-Kamerun: 1-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İsviçre Kamerun'u tek golle geçti

İsviçre-Kamerun: 1-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İsviçre Kamerun'u tek golle geçti

Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ilk maçların son gününe girildi. G Grubu'nda yer alan İsviçre ile Kamerun, günün ilk karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadele İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 14:56
İsviçre-Kamerun: 1-0 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İsviçre Kamerun'u tek golle geçti

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. G grubunun ilk maçında Seferovic'li İsviçre, Afrika'nın güçlü takımlarından Kamerun ile karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı G Grubu mücadelesi, İsviçre'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İsviçre'nin golü, 48. dakikada Embolo'dan geldi. Grubun diğer maçında Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek.

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