Haberler Dünya Kupası 2022 Ne yaptın Lewa

Ne yaptın Lewa

Lewandowski penaltı kaçırdı. Polonya 1 puana razı oldu. Arjantin’in Suudi Arabistan’a yenildiği C Grubu’ndaki diğer maçta Polonya büyük bir fırsatı tepti. Avrupa temsilcisi Meksika ile golsüz berabere kaldı

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Ne yaptın Lewa

Dünya Kupası'nda C Grubu'nda sonucu merakla beklenen maçlardan biri de Polonya-Meksika eşleşmesiydi. Gündüz Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenildiği C Grubu'nda bu maçı kazanan gruptan çıkmak adına büyük bir adım atacaktı ancak 90 dakika sonunda puanlar paylaşıldı. Meksika'nın topla oynamada daha üstün oynadığı ve daha çok gol aradığı mücadelede Polonya büyük fırsat kaçırdı


KÖŞEDEN ÇIKARDI
Mücadelenin 58'inci dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrasında Hector Moreno'nun Robert Lewandowski'ye yaptığı müdahaleye hakem Chris Beath penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Robert Lewandowski kalecinin sağına vurdu ancak kaleci Guillermo Ochoa mükemmel uzanıp topu köşeden çıkardı. 1-1'lik sonuçla C Grubu'nda ilk maçları Suudi Arabistan lider tamamlamış oldu.


44 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR
İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, 44 yıl önce gruptaki o maçta Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.


OCHOA KEDİ GİBİ
Kariyerinde 17 penaltı kurtaran Meksika kalecisi Guillermo Ochoa 2022'nin ilk penaltısını kurtardı. Ochoa, kariyerindeki 5'inci Dünya Kupası'nda oynuyor.

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