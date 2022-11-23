Luka Modric tarihe geçti!

Luka Modric, dünya futbolunda bir ilke imza attı.

Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya gelişi, Modric için ayrı bir önem taşıyordu.

Hırvat kaptan, 3 farklı 10 yıllık dönemde hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.

Kariyerine NK Zadar takımı ile başlayan Modric, Dinamo Zagreb, Tottenham ve Real Madrid formalarını da giydi.

155 milli maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 23 gol ve 25 asist kaydetti.

Ülkesinde 7 kez sezonun oyuncusu seçilen Modric, 2018'de Ballon d'Or ödülünün de sahibi oldu.