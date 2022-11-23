Fransa'dan gol resitali

Rusya'dan düzenlenen 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-1 yenip son Dünya Kupası Şampiyonu olan Fransa, Katar 2022 macerasına da fırtına gibi başladı. D Grubu'ndaki Horozlar, Avustralya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya süper başladı. 9'uncu dakikada Goodwin'in şok golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fransızlar, 27'de Rabiot ile skoru eşitledi: 1-1. 32'de Olivier Giroud ile öne geçen Fransa devreyi 2-1 önde bitirdi. 68'de Mbappe ve 71'de yine Giroud ile iki gol daha atan Fransa sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılıp grup lideri oldu.



Giroud, 51 golle 4-1 Henry'e ait olan "Fransa'nın en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale etti.