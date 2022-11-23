Haberler Dünya Kupası 2022 Fransa'dan gol resitali

Fransa'dan gol resitali

Dünya Kupası’nın son şampiyonu Fransa, 1-0 geri düştüğü maçta Avusturalya’yı 4 golle mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fransa'dan gol resitali

Rusya'dan düzenlenen 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-1 yenip son Dünya Kupası Şampiyonu olan Fransa, Katar 2022 macerasına da fırtına gibi başladı. D Grubu'ndaki Horozlar, Avustralya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya süper başladı. 9'uncu dakikada Goodwin'in şok golüyle 1-0 yenik duruma düşen Fransızlar, 27'de Rabiot ile skoru eşitledi: 1-1. 32'de Olivier Giroud ile öne geçen Fransa devreyi 2-1 önde bitirdi. 68'de Mbappe ve 71'de yine Giroud ile iki gol daha atan Fransa sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılıp grup lideri oldu.


Giroud, 51 golle 4-1 Henry'e ait olan "Fransa'nın en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale etti.

DİĞER
Son Dakika Cristiano Ronaldo Manchester United’tan ayrıldı mı? Yıldız Futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi feshedildi mi?
Düzce’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Felipe geliyor! İspanyol basını 'Sadece Beşiktaş' dedi
Fırtına'da Nino harekatı! F.Bahçe'nin de listesinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gomis Suudi Arabistan'ın galibiyetini böyle kutladı!
Fransa yıldızlarıyla farklı!
Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım Çarşamba tatil olan iller
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? (23 Kasım altın fiyatları)
İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım 2022 son dakika deprem gelişmesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 01:00
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 00:47
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 00:47
Daha Eski
F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! F.Bahçe Bayern Münih'in golcüsüne talip! 00:48
ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! ManU'da Ronaldo dönemi resmen sona erdi! 00:49
A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! A. Efes'ten O. Milano'ya büyük fark! 00:50
F.Bahçe Beko durdurulamıyor! F.Bahçe Beko durdurulamıyor! 00:50
Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! Pınar Karşıyaka İtalya'da kayıp! 00:56
Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı Ergin Ataman: 3'lükler harikaydı 00:59