Haberler Dünya Kupası 2022 Valencia resitali

Valencia resitali

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına Fenerbahçeli yıldız damga vurdu. Valencia'nın iki gol attığı maçta Ekvador, Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Valencia resitali

Katar'da bir şölen havasında başlayan 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe'nin Ekvador'lu yıldızı Enner Valencia damga vurdu. Sarı-lacivertli oyuncu ülkesinin iki golüne de imzasını koydu, bir golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maçın 3'üncü dakikasında attığı gol VAR'dan gelen uyarı üzerine geçersiz sayılan Fenerbahçeli futbolcu, 16. dakikada penaltıdan ağları havalandırıp 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydetti. 31'de de bir gole imza atıp takımını zafere taşıyan Valencia, 77'de sakatlanıp oyundan çıktı. A Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Ekvador 3 puanı aldı.

Dünya Kupası'nda daha önce 2014'te üç maça çıkıp 3 gol atan Valencia, dün de iki gole imzasını koydu. Dünya Kupası kariyerinde 4 maçta 5 gole ulaştı.

İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

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