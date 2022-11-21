Haberler Dünya Kupası 2022 FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2022 Dünya Kupası, Katar-Ekvador maçı ile resmen başladı. Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'nın şovuna sahne olan maçı konuk ekip 2-0 kazandı. Bu arada karşılaşmada dizine aldığı darbe ile sakatlık yaşayan ve ikinci yarıda oyundan çıkan Valencia'nın son durumu hakkında hocası Gustavo Alfaro'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 09:26
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Mücadeleyi Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Bu arada Ekvador'un Enner Valencia ile attığı bir gol de VAR'a takıldı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Mücadelede hem Ekvadorluları hem de Fenerbahçelileri korkutan bir an yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Karşılaşmanın ilk yarısında dizine darbe alan Valencia sahada gördüğü tedavinin ardından oyuna devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Ancak yıldız futbolcu mücadelenin 77. dakikasında yerini Jose Cifuentes'e bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Yedek kulübesine giden Valencia'nın dizine buz tedavisi uygulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Valencia maçın ardından dizinin durumunu soran gazetecilere, "Doktorlar muayene ettikten sonra neyim var göreceğiz. Hollanda maçında sahada olmayı umuyorum" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da Valencia'nın durumuna değindi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Alfaro, "Eminim ki Hollanda maçında sahada olacak. Tek ayakla da olsa onu oynatacağım. İlk 11'ime yazacağım ilk isim Valencia" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 75 karşılaşmada 37 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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