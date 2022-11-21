FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın sakatlığı ciddi mi? Hocası açıkladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Mücadeleyi Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Mücadelede hem Ekvadorluları hem de Fenerbahçelileri korkutan bir an yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında dizine darbe alan Valencia sahada gördüğü tedavinin ardından oyuna devam etti.
Ancak yıldız futbolcu mücadelenin 77. dakikasında yerini Jose Cifuentes'e bıraktı.
Yedek kulübesine giden Valencia'nın dizine buz tedavisi uygulandı.
Valencia maçın ardından dizinin durumunu soran gazetecilere, "Doktorlar muayene ettikten sonra neyim var göreceğiz. Hollanda maçında sahada olmayı umuyorum" dedi.
Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da Valencia'nın durumuna değindi.
Alfaro, "Eminim ki Hollanda maçında sahada olacak. Tek ayakla da olsa onu oynatacağım. İlk 11'ime yazacağım ilk isim Valencia" ifadelerini kullandı.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi. 2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 75 karşılaşmada 37 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda... Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.