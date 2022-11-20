Haberler Dünya Kupası 2022 Katar Ekvador maçı CANLI

Katar Ekvador maçı CANLI

Tüm dünyanın gözü Dünya Kupası'nın ilk maçı olan Katar - Ekvador maçına çevirildi. Dünya Kupası'nın açılış mücadelesi Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanıyor. Katar - Ekvador maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 19:52
Katar Ekvador maçı CANLI

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geliyor. Dev turnuvanın açılış mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.


Katar: Alsheeb, Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi, Hatem, Alhaydos, Boudiaf, Afif, Ali.


Ekvador: Galindez, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Ibarra, Plata, Mendez, Caicedo, Estrada, Valencia.

👉 KATAR-EKVADOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KATAR - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Katar - Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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8 FARKLI STATTA OYNANACAK

2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek. Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Uluslararası Halife Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.

KADIN HAKEMLER İLK KEZ GÖREV ALACAK

Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev alacak. Dünya Kupası'nda 3 orta hakem ve 3 yardımcı kadın hakem yer alacak. Fransa'dan Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukasanga ve Japon Yoshimi Yamashita'nın yanı sıra yardımcı hakemler Brezilya'dan Neuza Back, Meksika'dan Karen Diaz Medina ve ABD'den Kathryn Nesbitt Dünya Kupası'nda görev alacak.

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YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.

Süper Lig'den 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda ter dökecek
Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 19 futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Turnuvaya 9 takım futbolcu gönderirken, en fazla futbolcu Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'dan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka), Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N'Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas), Fenerbahçe'den Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador), Trabzonspor'dan Maxi Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka), Kayserispor'dan Majid Hosseini, Ali Karimi (İran), Konyaspor'dan Francisco Calvo (Kosta Rika), Antalyaspor'dan Haji Wright (ABD), Alanyaspor'dan Famara Diedhiou (Senegal) ve Hatayspor'dan Samuel Adekugbe (Kanada) bu heyecanı yaşayacak.
Dünya Kupası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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