Haberler Dünya Kupası 2022 David Beckham Katar'ı tanıtmaya devam ediyor!

David Beckham Katar'ı tanıtmaya devam ediyor!

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar'dan renkli görüntüler geliyor. Kupanın elçisi olan David Beckham da Katar'ı gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 18:21
David Beckham Katar'ı tanıtmaya devam ediyor!

Turnuvayı izleyecek taraftarlara görsel bir şölen de sunmaya hazırlanan Katarlı yetkililer, enstalasyon şeklinde (yerleştirme sanatı) ülkenin çeşitli noktalarında kurulan kalelerle futbolseverlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Beckham'ın da ziyaret ettiği sanat kaleleri, ülkenin kültürel mirası ile futbolu bir araya getiriyor.

Ülkenin 10 noktasında sergilenmeye başlanan kale enstalasyonlarından ikisi Katarlı sanatçılar tarafından oluşturuldu. Diğer sekiz eserde ise turnuvayı daha önce kazanmış olan İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'dan sanatçıların imzası bulunuyor.

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