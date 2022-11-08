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David Beckham Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ni gezdi

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulundu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 17:02
David Beckham Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ni gezdi

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'da bulunan eski ünlü futbolcu David Beckham, "Katar'ın Futbol Kaleleri" ismiyle ülkenin turistik noktalarında başlatılan sanat duraklarını gezdi.

Turnuvayı izleyecek taraftarlara görsel bir şölen de sunmaya hazırlanan Katarlı yetkililer, enstalasyon şeklinde (yerleştirme sanatı) ülkenin çeşitli noktalarında kurulan kalelerle futbolseverlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Beckham'ın da ziyaret ettiği sanat kaleleri, ülkenin kültürel mirası ile futbolu bir araya getiriyor.

Ülkenin 10 noktasında sergilenmeye başlanan kale enstalasyonlarından ikisi Katarlı sanatçılar tarafından oluşturuldu. Diğer sekiz eserde ise turnuvayı daha önce kazanmış olan İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'dan sanatçıların imzası bulunuyor.

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