Haberler Dünya Kupası 2022 Almanya Milli Takım oyuncusu Timo Werner sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacak

Almanya Milli Takım oyuncusu Timo Werner sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacak

Bundesliga takımlarından Leipzig'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 19:23
Almanya Milli Takım oyuncusu Timo Werner sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacak

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, Werner'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.

Bugün yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner'in yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Timo Werner, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.

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