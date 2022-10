Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps Dünya Kupası'nda favorilerini duyurdu!

Son Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa, 2022'ye de benzer bir beklentiyle gidecek. Fransa kaptanı olarak 1998'de, milli takım teknik direktörü olarak 2018'de Dünya Kupası'nı havaya kaldıran Didier Deschamps, Katar öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Didier Deschamps'ın açıklamaları:

"Biz son Dünya Kupası şampiyonuyuz. En tepedeyken, daha iyisini yapmak zordur. Diğer milli takımlar da çok çalışıyor ve adımlar atıyor. Bir takımın biraz daha az başarılı maçlar çıkarması tamamen normaldir, ancak Fransa gerçekten rekabetçi bir güç olmaya devam ediyor ve Avrupa ve dünyanın en iyi takımları arasında yer alıyor. Dünya Kupası gibi büyük bir yarışmadan önce, kupayı kaldırma şansı olan her zaman yedi veya sekiz takım olacaktır."

DESCHAMPS'IN FAVORİLERİ

"Kimseyi gücendirmek istemeden, her zaman olağan şüphelileriniz vardır: Güney Amerika'dan Brezilya ve Arjantin ve ardından İngiltere, İspanya, Belçika, Almanya ve Hırvatistan gibi beş veya altı Avrupa takımı. Bu takımlar kaliteye, deneyime sahip ve son turnuvalarda gerçekten rekabetçi olduklarını kanıtlamış takımlar."

"KATAR'DA GRUBUMUZ KOLAY DEĞİL"

"Katar'da grup aşamasında Danimarka'nın sert bir rakip olacağını biliyoruz. Çok güçlü bir takımlar ve çoğu zaman küçümsenirler. İnsanların onları yeteri kadar övmez ama bireysel kaliteye sahipler ve güçlü bir kadroları var. En son EURO2020'deki performansları ve Dünya Sıralamasındaki pozisyonları size bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Kağıt üzerinde kesinlikle en büyük rakibimiz onlar olacak.

Danimarka ile birlikte, elemelerde Peru'yu devirmeyi başaran Avustralya'yı küçümsemek istemiyorum. Tunus hakkında biraz daha çok şey biliyoruz çünkü oyuncularının çoğu kulüp futbolunu burada Fransa'da oynuyor. Maçların hiçbirinin kolay olmayacağının farkındayız. Bu dünyadaki en üst düzey rekabet seviyesi ve tüm rakiplerimizden daha iyi performans gösterdiğimizden emin olmamız gerekecek."

"MBAPPE SIRADIŞI BİR OYUNCU"

"Kylian Mbappe, sıradışı oyunculardan biri. Onu kadroda görmek bir zevk ve Fransız olduğu için şanslıyız. Rusya'daki şampiyonluğumuzda çok etkili oldu. Kylian'ı ve ne kadar rekabetçi olduğunu bilerek, Katar'daki Dünya Kupası'nda kesinlikle ön palana çıkmaya hevesli olacak. İstatistikleri açısından, çok küçük yaşlardan itibaren olağanüstü şeyler yapabiliyor. Herkesin bildiği yeteneklerinin yanı sıra, insan düzeyinde çok kaliteli ve mantıklı bir karakterdir. Daha bu güzel oyunda önünde çok güzel yıllar var"

"FUTBOLDA FELSEFE OLMAZ"

"Futbol felsefem mi? Futbolda kullanılan 'felsefe' kelimesinden pek hoşlanmıyorum. Bunun spordan ziyade yaşamın diğer alanlarına uygun bir terim olduğuna inanıyorum. Her zaman aynı şeyi başarmaya çalışırım: ekibimin rakiplerine mümkün olduğunca çok sorun çıkarması için. Her taktik, her sistem tamamen bunun için kurgulanır. Açıkça tanımlanmış bir sistemim yok. Her şey elimdeki oyunculara ve takımı nasıl kurduğumuza bağlı, ki bu en önemli unsur. Rakibe bağlı olarak her maçta sistemi değiştirecek biri değilim. Sistem ne olursa olsun, amacım oyuncularımın her birini en iyi pozisyonlarında oynatmak. Her zaman yüzde 100 bunu sağlayamıyorum, ancak mümkün olduğunca dengeli olmamızı sağlamak için durumun böyle olduğundan emin olmaya çalışıyorum."

"BU GÖREV BANA GURUR VERİYOR"

"Fransa Milli Takım teknik direktörü olmaktan gerçekten zevk alıyorum ve bana tatmin duygusu veriyor. Fransa teknik direktörünün, 10 yıl boyunca aynı kişi olması çok nadir bir şeydir. Her günü bir onur olarak görüyorum ve Fransa teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Bu görevle gerçekten güçlü bir bağım var. Profesyonel düzeyde, başıma gelen en iyi şey bu. Bir oyuncu olarak önceki hayatımda 10 yılı aşkın bir süre milli takımı temsil ediyordum ve şimdi 10 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Bu görevine Fransa halkına ve genç nesillere neyi temsil ettiği konusunda büyük gurur ve görev duygusu hissediyorum. İlgi odağıyız ve gerçekten yüksek düzeyde halk desteğinden zevk alıyoruz. Bu benim için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.