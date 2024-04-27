📺Yargı 91. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 28 Nisan Pazar günü yeni ve 91. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 91. yeni bölümü...

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YARGI 91. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz hastane önünde ölümlü kazanın sıcağı sıcağına tam da göbeğine düşmüştür. Ceylin ise kendisini okul davasında bir kargaşanın içerisinde bulmuştur; çocuklar tek tek hastaneye taşınmaktadır. Her ikisini de adımlarını büyük bilinmezliklere attıkları olaylar beklemektedir. Bir yandan da evlilik yıl dönümleri gelmiş çatmıştır.

Ilgaz ve Eren birlikte baktıkları yeni davada somut bir delil peşindedir. Fakat bir türlü gerçeğe ulaşamamaları, "faili meçhul" olarak kapanmak üzere olan bir dosyayı onlara işaret etmektedir. Ceylin tüm olay yüküne rağmen bir yandan da Çınar'a tutuksuz yargılama almak için Yekta ile bir savunma biçimi bulmanın peşindedir.

Yekta İclal'in de kabulüyle Bülent Kısmetov ile tehlikeli bir oyun içerisine girer. Gün sonunda Yekta'yı Bülent tarafından gelecek, beklemediği bir hamle şoke edecektir. Öte yandan şaşırtıcı bir yöntemle emniyete gelen ceset, Eren başta olmak üzere herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratacaktır.

Ceylin ve Ilgaz'ın baş başa geçirecekleri romantik vakit ilişkilerini daha da perçinlerken; Ilgaz'ı beş gün sonra rehin alacak düşman bir köşede kendi zamanını beklemektedir. Pusudaki bu tehlike hangi davalarından ve nasıl onlara bulaşacak meçhuldür.

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