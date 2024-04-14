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📺TEŞKİLAT 103. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 103. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 103. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 103. yeni ve 14 Nisan Pazar günü yayınlanack son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 00:01
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📺TEŞKİLAT 103. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 14 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 103. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 103. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 103. BÖLÜM ÖZETİ

Kambur, Ömer'e kurduğu hain tuzağın bedelini ağır öder. Ekip, şirketin planlarını bozarken kendi hayatlarındaki sorunlarla yüz yüze kalır. Düşmana karşı sahada birlikte savaşan ekip, özel hayatlarında da birbirlerine destek olur. Ömer, durumu gittikçe kötüleşse de amacından vazgeçmez. Şüphelerini ispatlamak için yeni planlar yapan Ömer önemli kararlar alır. Fakat ortaya çıkan gerçekler Ömer'in kararlarını etkileyecektir.

👉TEŞKİLAT 103. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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