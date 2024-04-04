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ALDATMAK 65. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 65. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. İşte Aldatmak 65. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 18:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 19:00
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ALDATMAK 65. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

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Aldatmak 65. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 65. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 65. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 65. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar. Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir. Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır.

Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir. Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir.

Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner. Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır...

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Aldatmak 64. bölüm fragmanı izle

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