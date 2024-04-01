Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 6. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı 6. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 21:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı 6. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 6. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 6. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 6. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Mehmed, düğün gecesi tek hayali ve tek aşkı olan Konstantiniyye'ye tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zağanos'u kurtarmak için Bizans sarayından beklenmedik bir kişiyle iş birliği yapacaktır. Yakalanma riskine rağmen Mehmed, Bizans'ın kalbinden Zağanos'u kurtarabilecek mi? Urban'la buluşan Mehmed, kendisiyle dönmesi için Urban'ı ikna edebilecek mi? Annesinin ölüm haberini alan Mehmed'in dünyası başına yıkılır. Mehmed şimdi ne yapacaktır, bu ölümden babasını mı sorumlu tutacaktır? Düğün gecesi Mehmed'in Gülşah'ı bırakıp Konstantiniyye'ye gitmesiyle Edirne Sarayı çalkalanır.

Kızı Gülşah'ın başına gelenleri öğrenen İbrahim, hesap sormak için Murad'a gider. Murad, gelini Gülşah'ı babasına mı verecek? Yoksa hanedan töresini mi uygulayacak? Bu sırada casusları vasıtasıyla şehre sızan Türkleri öğrenen Helena ve Notaras, şehzade Mehmed ve ekibini yakalamak için bir plan yaparlar. Bütün olanları sonradan öğrenen Konstantinos, annesi Helena'nın yönetimdeki varlığından rahatsız olmaya başlar. Helena ve Notaras Mehmed'i yakalayabilecek mi?

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Premier Lig'e! Dev bonservis...
'Teröristan'a asla geçit yok! Ankara'da PKK'nın kökünü kazıyacak kritik zirve: Yaza harekat sinyali
Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama
Devler yarışa girdi! Minimum 20 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bahar 9. bölüm fragmanı İZLE FULL
Bahar 8. BÖLÜM İZLE
LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA | 2024 LGS başvuru tarihleri, ne zaman son? BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI
1 Nisan'da meydana gelen depremler!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Onuachu sevinci! Trabzonspor'da Onuachu sevinci! 20:42
Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri... Transferde Cuadrado yarışı! Süper Lig devleri... 19:10
F.Bahçe Opet avantajı kaptı! F.Bahçe Opet avantajı kaptı! 18:52
İtalyan devinden Kerem bombası! İtalyan devinden Kerem bombası! 18:37
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor! 18:34
Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama Trabzonspor'dan PFDK kararları sonrası açıklama 17:06
Daha Eski
F.Bahçe'de Adana Demir mesaisi! F.Bahçe'de Adana Demir mesaisi! 16:20
PFDK kararları açıklandı! İşte cezalar PFDK kararları açıklandı! İşte cezalar 15:33
Buruk'tan sürpriz tercih! İşte G.Saray'ın Hatay maçı 11'i Buruk'tan sürpriz tercih! İşte G.Saray'ın Hatay maçı 11'i 15:00
Al Hilal - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? Al Hilal - Al Akhdoud maçı hangi kanalda? 14:38
Abha - Al Nassr maçı hangi kanalda? Abha - Al Nassr maçı hangi kanalda? 14:33
Al Ahli - Al İttihad maçı hangi kanalda? Al Ahli - Al İttihad maçı hangi kanalda? 14:12