📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 80. bölüm izle Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 30 Mart Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 80. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadık'ın, Derya ve Kartal'ın evliliğine olan onayı Türkan'ı çileden çıkarır. Türkan fevri bir kararla babası için sağlık raporu talebinde bulunur. Türkan'ın bu hamlesini öğrenen Sadık kızına yüz çevirir.

Serdar, Dönüş'ün hastalığının nüksetmesinden endişelenir ve Dönüş'ün ailesi ile görüşmesine engel olmaya çalışır. Bu durum Serdar ve Dönüş ikilisi arasında çatışmaya neden olabilir.

Derya'nın hamileliğini öğrenen Efe, annesinin başına olmadık işler açacaktır. Türkan'ın, Derya ve Kartal ilişkisine olan tepkisi Rüçhan ve Somer tarafından yanlış anlaşılmaya neden olabilir. Somer bu durum karşısında ilişkilerine dair Türkan'a seçenek sunmak zorunda kalacaktır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 80. BÖLÜM İZLE

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