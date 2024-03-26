Bir Sevdadır 10. bölüm fragmanı | TRT 1 BİR SEVDADIR dizisi yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 10. bölümüyle 3 Nisan Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 10. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

Bir Sevdadır 10. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yeşil'in tutuklanması evdeki dengeleri derinden sarsmıştır. Çocuklar annelerinin gidişiyle perişan olurken, Yasin Yeşil için ne yapacaktır? Yasin futbol kariyeri için nasıl bir adım atacaktır?

Gülender ve Menevşe geride kalan çocukları teselli etmek isterken oklar Rukiye'ye çevrilir. Karlıca cephesinde Ünal ve Tufan arasındaki çatışma büyüyecek midir? Menevşe ve Tufan'ın tekrar karşılaşacağı yer neresi olacaktır? Boğaziçi 1453 takımında işi devralan Nehir kimin tarafında duracaktır?

Cenap Ağa'dan gelecek büyük haberle Karlıca ailesinde dengeler kökten değişecektir. Değişen dengeler kimin aleyhine, kimin lehine olacaktır?

Yeşil'in son duruşmasında karar ne olacaktır?

Bir Sevdadır 9. bölüm izlemek için tıklayın

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI YAPACAK! - DETAYLAR İÇİN TIKLA

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN