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GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:40
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GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 133. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 133. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 133. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar verir. Yazılım sistemini kurmaya çalışırken zorluk yaşayan amcaoğulları ne yapacaktır?

Kaya Ailesi gelini olarak Selma, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir edecektir. İftar hazırlığı sırasında neler olacaktır?

Keriman'ın dönüşüyle birlikte Selami eşine karşı yabancılık çeker. Japonya'dan misafirleri gelen Keriman'a amcaoğulları yardım eder. Ramazan'ın misafirlerden birini yanlışlıkla kaybetmesiyle neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 133. bölüm fragmanı izle

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