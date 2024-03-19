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Sandık Kokusu 15. BÖLÜM İZLE - Sandık Kokusu son bölüm izle - Show TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 15. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 20 Mart Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 21:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 21:50
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Sandık Kokusu 15. BÖLÜM İZLE - Sandık Kokusu son bölüm izle - Show TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 15. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 20 Mart Çarşamba tarihli 15. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan'ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz'e bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır?

Diğer yandan Dilaver, Hasan'ın emriyle Filiz'in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer'le anlaşır. Filiz bindiği takside bahar dalı ve bir davetiye bulur. Gizli bir hayranı olduğunu anlar ve hoşuna gider. Adnan, site içerisinde Irmak için lüks bir organizasyon düzenler, Herkes oradadır. Çok geç gelen Karsu ise herkesi şaşırtır.

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 15. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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