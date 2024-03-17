Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 101. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 101. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 20:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TEŞKİLAT 101. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 101. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 101. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 101. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 101. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılır. Ömer ve Çetin arasındaki ipler iyice gerilir. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında kalır. Ekip ise ne olursa olsun Ömer'in yanında durur. Kambur ve Şirket'in 'Milli Muharip Uçak' ile alakalı hain hamlelerini bozmak için 'Teşkilat' harekete geçer. Ekip için söz konusu vatanın onuru ve şerefidir. Bunun uğruna mücadele eden 'Teşkilat'ın bu yolda gizli kahramanları olacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 101. bölüm fragmanı izle

DİĞER
Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!
Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar
Abdullah Avcı: Umarım karşılığı alırız!
Ferdi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ömer 49. Bölüm fragmanı izle
📺Ömer SON bölüm İZLE FULL
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor taraftarından anlamlı pankart! Trabzonspor taraftarından anlamlı pankart! 20:39
Lider Leverkusen hata yapmadı! Lider Leverkusen hata yapmadı! 20:37
Berkan Kutlu'nun 'dalya' sevinci! Berkan Kutlu'nun 'dalya' sevinci! 19:04
Kerem Demirbay'dan Mertens'e büyük övgü! Kerem Demirbay'dan Mertens'e büyük övgü! 19:10
Volkan Demirel: 3 puan aldığımız için mutluyuz! Volkan Demirel: 3 puan aldığımız için mutluyuz! 20:06
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 20:07
Daha Eski
Mertens: Kolay değildi kesinlikle! Mertens: Kolay değildi kesinlikle! 18:29
Vinicius: Şampiyon olacağımıza inanıyorum! Vinicius: Şampiyon olacağımıza inanıyorum! 18:36
Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray kazandı, F.Bahçe'nin... Toroğlu'dan flaş yorum: G.Saray kazandı, F.Bahçe'nin... 18:41
Uğurlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! Uğurlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! 18:42
Okan Buruk'tan Ali Koç'a cevap! Okan Buruk'tan Ali Koç'a cevap! 18:47
Galibiyet 3’lüsü Carlos Vinicius’tan! Galibiyet 3’lüsü Carlos Vinicius’tan! 18:57