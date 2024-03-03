🎬 Yargı 86. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

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Ceylin Çınar'ı bulmak ve kurtarmak için çıktığı yolda kendi geçmişine çarpmıştır. Diğer taraftan Ilgaz da hiç beklenmedik ihaneti ile kahrolduğu Çınar'ı aramaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ı çıktıkları yolun sonunda birleştiren acı gerçek bütün aileyi de sarsmaya yetecektir.

Kadir'in ve Mustafa'nın öldürülmesiyle başlayan bütün cevapsız sorular "dernek" üzerinde birleşmiştir. Ilgaz ve İclal'in ayrı ayrı baktıkları dosyalar ve araştırma süreci ortaklaşmak zorundadır. Fakat günün sonunda derneğin altından Ceylin ve Yekta'nın da çıkması her iki dosyayı da unutturacak yepyeni bir gizem açacaktır.

Dernekle ilintisi ortaya çıkmasın diye Yekta'nın yapacağı beklenmedik hamle İclal'in tüm dikkatini ve düşmanlığını ona çevirmesine yol açacaktır. Üstelik Yekta'nın geçmişten gelen, tanıdık bir müttefiki de vardır artık...

En yakınlarından gelen her türlü acıya birlikte göğüs geren Ceylin ve Ilgaz için bazı ailevi bağları gevşetme zamanıdır. Öte yandan onları ve tüm aileyi tekrardan bir araya getiren zaman da gelmiş çatmıştır; Mercan'ın ilk doğum günü... Ne var ki herkesin mutlu olduğu bugün, bazıları için en mutsuz günlerin başladığının habercisidir.

YARGI 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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