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🎬 Yargı 86. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 86. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 86. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 12:00
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🎬 Yargı 86. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 86. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin Çınar'ı bulmak ve kurtarmak için çıktığı yolda kendi geçmişine çarpmıştır. Diğer taraftan Ilgaz da hiç beklenmedik ihaneti ile kahrolduğu Çınar'ı aramaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ı çıktıkları yolun sonunda birleştiren acı gerçek bütün aileyi de sarsmaya yetecektir.

Kadir'in ve Mustafa'nın öldürülmesiyle başlayan bütün cevapsız sorular "dernek" üzerinde birleşmiştir. Ilgaz ve İclal'in ayrı ayrı baktıkları dosyalar ve araştırma süreci ortaklaşmak zorundadır. Fakat günün sonunda derneğin altından Ceylin ve Yekta'nın da çıkması her iki dosyayı da unutturacak yepyeni bir gizem açacaktır.

Dernekle ilintisi ortaya çıkmasın diye Yekta'nın yapacağı beklenmedik hamle İclal'in tüm dikkatini ve düşmanlığını ona çevirmesine yol açacaktır. Üstelik Yekta'nın geçmişten gelen, tanıdık bir müttefiki de vardır artık...

En yakınlarından gelen her türlü acıya birlikte göğüs geren Ceylin ve Ilgaz için bazı ailevi bağları gevşetme zamanıdır. Öte yandan onları ve tüm aileyi tekrardan bir araya getiren zaman da gelmiş çatmıştır; Mercan'ın ilk doğum günü... Ne var ki herkesin mutlu olduğu bugün, bazıları için en mutsuz günlerin başladığının habercisidir.

YARGI 86. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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